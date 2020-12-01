Журавлев поддержал законопроект о недопустимости двойного гражданства чиновников

Председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев поддержал законопроект президента о недопустимости двойного гражданства чиновников.

«Партия «Родина» всегда выступала за национализацию элит и патриотическую кадровую политику государства. Еще в 2012 году мы призывали власть к «великой кадровой революции сверху».

Государство сделало несколько шагов в этом направлении, были приняты соответствующие законы, в частности о запрете чиновникам иметь зарубежные счета и недвижимость. Но эти законы не работают в полную силу...

Этот закон должен заставить работать другие нормы и стать первым настоящим этапом необходимого процесса национализации элит… Но мы считаем, что нужно идти дальше.

Все руководящие должности такого уровня должны быть защищены от попадания на них людей с двойным гражданством, двойным дном, двойной моралью и двойными стандартами. К госслужбе и руководству стратегическими направлениями могут допускаться только те, для кого национальные интересы страны стоят гораздо выше личных или корпоративных», — отметил Журавлев.