Стало известно о новой мошеннической схеме с якобы отключением света

Мошенники во время звонков жильцам многоквартирных домов в России начали представляться мастерами участка, сообщать о якобы отключении электричества и просить подтвердить личные данные. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в ходе беседы злоумышленники предупреждают россиян, что их дома в ближайшее время будут обесточены. При этом они обещают опустить в почтовый ящик уведомление об отключении света, но говорят, что для получения письма человеку необходимо подтвердить свои персональные данные.

27 января эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал, что аферисты начали массово обманывать россиян, которые пытаются записаться к врачу. Под этим предлогом они выманивают у людей данные, которые позволяют мошенникам получать доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги».

Специалист обратился к гражданам, которые все-таки поверили злоумышленникам и успели отправить им код для входа в аккаунт на «Госуслугах». Он призвал людей как можно скорее сменить учетные данные и заблокировать банковские карты. Также эксперт рекомендовал обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в России мошенники от имени k-pop-звезды развели пенсионерку.