МИД РФ осудил убийство физика-ядерщика в Иране

МИД России прокомментировал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство выразило решительное осуждение в связи с произошедшем. Согласно заявлению министерства, убийство Фахризаде было направлено на дестабилизацию обстановки в регионе.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

Позже власти Ирана заявили, что за покушением на ученого, предварительно, стоит «сионистский режим» в Тель-Авиве.

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