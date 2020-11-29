Турция осудила убийство Фахризаде

МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и добавил, что в связи с этим следует избегать действий, которые могут привести к эскалации в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости»

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

«Мы осуждаем это отвратительное убийство, выражаем соболезнования иранскому правительству и семье покойного. Турция выступает против любых попыток нарушить мир и спокойствие в регионе, а также против всех видов терроризма, независимо от того, кто является преступником или целью», — говорится в сообщении.

МИД Турции предложил «всем сторонам избегать действий, которые приведут к эскалации в регионе».

Как сообщала New York Times со ссылкой на истчники, Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил «диверсию». NYT отмечает, что не может полностью подтвердить данные о причастности израильской стороны к произошедшему. Официальные израильские лица, по заявлению газеты, дали размытые комментарии, а также указали на «опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана».

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