Макрон счел позором для Франции видео избиения полицией чернокожего

Президент Франции Эммануэль Макрон считает «позорной» для страны видеозапись, на которой показано, как полицейские избивают музыкального продюсера, афроамериканца Мишеля Зеклера. Об этом он написал в своем Facebook.

Глава государства отметил, что кадры с избиением Зеклера недопустимы.

«Они позорят нас. Франция никогда не должна прибегать к насилию или жестокости, откуда бы они ни исходили. Франция не должна никогда позволять процветать ненависти и расизму», — написал Макрон.

Отмечается, что после случившегося французский лидер поручил правительству подготовить предложения, которые будут более эффективно бороться с расовой дискриминацией в стране.

В пятницу во французских СМИ появилась видеозапись с избиением Зеклера. Мужчина шел по улице без маски. Таким образом, он нарушал введенные во Франции. противоэпидемические меры. Когда продюсер заметил полицейский автомобиль, то он решил скрыться у себя в студии. Стражи порядка направились за ним, после чего стали избивать мужчину. При этом они оскорбляли Зеклера, в том числе их расистскими высказываниями. Позднее по данному факту было начато расследование, а полицейских, участвовавших в избиении афроамериканца, отстранили от должности, сообщает BFM TV.