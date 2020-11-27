Лукашенко сравнил предложение оппозиции по конституции с развалом СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике предложения оппозиции по поправкам в конституцию республики, сравнив их с последствиями развала СССР. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».

«Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и (Советский. — Прим. ред.) Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас», — заявил белорусский лидер.

По его словам, главный удар протестующих в стране «наносится по президенту и вертикали власти».

Ранее Лукашенко заявлял, что проект обновленной конституции вынесут на общественное обсуждение перед проведением референдума. По его словам, готовится уже третий вариант ее проекта.

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