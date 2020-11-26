Путин прибыл в Саров
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин прибыл в город Саров Нижегородской области, кадры приезда показал телеканал «Россия-24».
Глава государства посетит Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), ознакомится с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом», а также встретится с губернатором региона Глебом Никитиным.
Ранее визит Путина в Саров был назначен на 25 ноября, но он был отменен из-за нелетной погоды.
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