Путин прибыл в Саров

Президент России Владимир Путин прибыл в город Саров Нижегородской области, кадры приезда показал телеканал «Россия-24».

Глава государства посетит Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), ознакомится с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом», а также встретится с губернатором региона Глебом Никитиным.

Ранее визит Путина в Саров был назначен на 25 ноября, но он был отменен из-за нелетной погоды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин посетит город Саров в Нижегородской области

— Кремль: меры безопасности по COVID-19 позволяют Путину активно ездить по РФ

— Путин отменил рабочую поездку в Саров из-за непогоды