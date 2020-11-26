Виталий Кличко выпустил сборник своих цитат

Мэр Киева Виталий Кличко издал иллюстрированный сборник своих оговорок, которые стали крылатыми, передает ТАСС.

Презентация книжки «Далее будет. Я не молчу» состоялась в городской мэрии.

«Я все же издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу как человек, который умеет посмеяться над собой», — сказал Кличко.

Сборник выполнен в компактном формате — гармошки. В него вошли 14 известных высказываний Кличко, сделанных во время различных брифингов и официальных мероприятий. Книга вышла тиражом в 3 тыс. экземпляров в подарочном формате.

По словам мэра, его самая любимая фраза в книге: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

«Улыбайтесь, потому что жизнь стоит того», — призвал Кличко.