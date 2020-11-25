Азербайджан отреагировал на резолюцию французского сената по Карабаху

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку считает резолюцию французского сената по Нагорному Карабаху «листком бумаги», передает РИА «Новости».

«В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана не что иное, как обычный листок бумаги», — сказал Гаджиев.

Он отметил, что этот «листок» принят во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права и устава ООН.

Помимо этого, по словам Гаджиева, Баку расценивает резолюцию «как очень постыдный шаг для политики и парламентаризма Франции».

Ранее сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах.

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