Бузова впервые прокомментировала поцелуй с Киркоровым: «Это был наш мир»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью Лауре Джугелии впервые прокомментировала поцелуй с Филиппом Киркоровым на концерте Димы Билана.

Бузова призналась, что решила поцеловать Киркорова после долгой разлуки. Артистка подчеркнула, что она и коллега по-своему общаются, особенно при личных встречах.

«То, как мы с ним общаемся, понятно только нам. Если бы в гримерке кто-то оказался и снял нас, когда мы пересекаемся перед выступлениями, концертами или дома у него, то, возможно, никто бы не понял, о чем идет речь», — поделилась артистка.

По словам Бузовой, у нее с Киркоровым свои «приколы», как и у всех близких людей.

«В тот момент это был наш маленький мир, в котором встретились Оля и Филипп», — отметила певица.

Бузова подчеркнула, что она и Киркоров не взаимодействовали для камер, а отдыхали. По словам телеведущей, их «мир» сняли «исподтишка».

«И что делать в этот момент? Только работать и сидеть дома? А жить когда? Не прикалываться? Не смеяться? Не быть человеком? Мы — люди!» — заявила исполнительница.

Как рассказала Бузова, ей было неприятно, что видео с поцелуем завирусилось. Однако она не стыдится своего поступка. Артистка отметила, что ничего плохого они с Киркоровым не сделали.

Ранее Бузова вспомнила, как два года избегала Даву.