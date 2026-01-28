Размер шрифта
США предостерегли Южную Корею от санкций против американских компаний

WSJ: Вэнс предостерег премьера Южной Кореи от санкций против IT-компаний США
Ken Cedeno/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично предупредил премьер-министра Южной Кореи Ким Мин Сока о недопустимости введения санкций против американских технологических компаний. Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам источников издания, Вэнс встретился с премьером Южной Кореи в Вашингтоне на прошлой неделе и заявил ему, что американская сторона хотела бы увидеть существенную деэскалацию в отношении Сеула к таким технологическим компаниям, как Coupang.

В среду агентство Yonhap сообщало, что южнокорейские власти две недели назад получили от администрации США письмо с требованиями реализовать условия торгового соглашения, принятые по результатам двустороннего саммита в октябре 2025 года. По данным агентства, американская сторона была обеспокоена усиливающимся расследованием в отношении формально зарегистрированного в США маркетплейса Coupang.

Coupang — компания электронной коммерции, известная своей обширной логистической сетью и инновационным сервисом Rocket Delivery, который обеспечивает доставку 99% заказов в течение одного дня или раньше.

Ранее южнокорейская Coupang сообщила об утечке данных, которая может стать рекордной.
 
