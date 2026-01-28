Мужчина на год заперся в комнате, чтобы «стать здоровее»

Скип Бойс из штата Юта начал эксперимент по добровольной изоляции, в рамках которого он в течение года обязался не покидать одну комнату в своем доме, пишет Daily Star.

По словам Бойса, его семья поддерживает проект. Комната, в которой он находится, физически отделена от остальной части дома, где живут его жена и дочь. В настоящее время он находится на 17-м дне изоляции, а за трансляцией уже наблюдают тысячи зрителей.

Бойс, ранее владевший строительным бизнесом, заявил, что цель эксперимента — улучшение физического и психического состояния, а также восстановление дисциплины. Проект он называет «структурированным сбросом».

Согласно установленным правилам, Бойс не покидает комнату ни при каких обстоятельствах, а трансляция остается активной 24 часа в сутки. Он отказался от внешних развлечений и незапланированных взаимодействий, подчеркивая, что все действия происходят на глазах у зрителей.

В комнате оборудована отдельная ванная с душем, ванной, унитазом и раковиной, а также шкафы для хранения вещей. Питание и припасы доставляются раз в неделю через специальный «шлюз» — шкаф с доступом с обеих сторон. Бойс готовит пищу самостоятельно, а его семья помогает с организационными вопросами, не нарушая условий изоляции.

При этом часть аудитории и экспертов выразила обеспокоенность возможными рисками для здоровья. Критики отмечают, что длительная изоляция без доступа к свежему воздуху, солнечному свету и живому общению может негативно сказаться на физическом и психологическом состоянии человека.

