Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина на год заперся в комнате, чтобы «стать здоровее»

Daily Star: американец на год заперся в комнате ради собственного здоровья
isolationyear/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Скип Бойс из штата Юта начал эксперимент по добровольной изоляции, в рамках которого он в течение года обязался не покидать одну комнату в своем доме, пишет Daily Star.

По словам Бойса, его семья поддерживает проект. Комната, в которой он находится, физически отделена от остальной части дома, где живут его жена и дочь. В настоящее время он находится на 17-м дне изоляции, а за трансляцией уже наблюдают тысячи зрителей.

Бойс, ранее владевший строительным бизнесом, заявил, что цель эксперимента — улучшение физического и психического состояния, а также восстановление дисциплины. Проект он называет «структурированным сбросом».

Согласно установленным правилам, Бойс не покидает комнату ни при каких обстоятельствах, а трансляция остается активной 24 часа в сутки. Он отказался от внешних развлечений и незапланированных взаимодействий, подчеркивая, что все действия происходят на глазах у зрителей.

В комнате оборудована отдельная ванная с душем, ванной, унитазом и раковиной, а также шкафы для хранения вещей. Питание и припасы доставляются раз в неделю через специальный «шлюз» — шкаф с доступом с обеих сторон. Бойс готовит пищу самостоятельно, а его семья помогает с организационными вопросами, не нарушая условий изоляции.

При этом часть аудитории и экспертов выразила обеспокоенность возможными рисками для здоровья. Критики отмечают, что длительная изоляция без доступа к свежему воздуху, солнечному свету и живому общению может негативно сказаться на физическом и психологическом состоянии человека.

Ранее сообщалось, что в американском штате устроят день «экономического блэкаута» в знак протеста.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!