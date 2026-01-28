Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Политика

В России объяснили необходимость тишины в переговорном процессе по Украине

Депутат Чепа: Киев пытается манипулировать промежуточными итогами переговоров
Владимир Трефилов/РИА Новости

Киевские власти пытаются манипулировать промежуточными итогами переговоров по урегулированию конфликта, поэтому важно сохранять тишину вокруг этого процесса. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Чепа отметил, что в переговорном процессе принимают участие сразу несколько сторон. В связи с чем он отметил, что все заявления о промежуточных итогах надо продумывать тщательнее, нежели если бы в диалоге участвовало лишь две страны.

«Но Киев пытается манипулировать промежуточными результатами», — сказал депутат.

Кроме того, политик не исключил, что американцы не раз предупреждали украинских чиновников не спешить с выводами.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил огласку деталей переговорного процесса по Украине. По его словам, говорить об отдельных положениях возможного мирного соглашения неверно, особенно в публичном формате. Представитель Кремля уточнил, что сейчас переговоры ведутся на экспертном уровне.

Песков также отмечал, что урегулирование на Украине — это «не быстрая дорога». При этом президент США Дональд Трамп, по его словам, остается сторонником «решения всего через коленку», что противоречит идеям о многополярном мире.

Ранее сообщалось, что в Раде непублично говорят о готовности к компромиссам по Донбассу.
 
