Тенета — нет: в Калуге загорелся бывший завод Volkswagen

В Калуге на бывшем заводе Volkswagen возник огромный внутренний пожар, который мог уничтожить цеха по сборке автомобилей нового российского бренда Tenet, под которым в России производят Chery. Площадь возгорания, по некоторым данным, превысила 4 тыс. квадратных метров, пострадали три человека. Если завод выйдет из строя, брендам Chery и Tenet останется только распродавать остатки автомобилей «в наличии», предупреждают эксперты.

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге произошел крупный пожар, сообщил Telegram-канал Mash.

«Мощный пожар на экс-автомобильном заводе Volkswagen в Калуге, сейчас там собирают машины российского бренда Tenet (Chery). По данным Mash, площадь пожара на сейчас — около 4000 квадратных метров», — отмечается в публикации, появившейся в 12:27 мск.

Как пишет издание, первоначально на заводе загорелся пластик в кузовном цеху. Затем пламя распространилось на пенопласт, которым утеплены стены здания. На кадрах с места происшествия видно, что густой дым вырывается из-под крыши и из вентиляционных труб по всей площади производственного здания. Рядом виден пожарный автомобиль.

В МЧС оценили площадь пожара скромнее: по данным министерства на 13:15 мск, площадь пожара выросла с 300 до 700 кв. метров, сообщило агентство ТАСС.

РИА Новости уточнило, что возгорание произошло в цеху по утилизации пенопласта, а эвакуация сотрудников проведена силами завода. Baza тоже сообщила, что пожар на заводе возник во время утилизации пенопласта.

«На месте работают несколько пожарных расчетов, о пострадавших нет информации», — отмечается в публикации.

В 12:57 мск Mash написал о ликвидации пожара. Он утверждает, что автомобили и сотрудники предприятия не пострадали. На соблюдение правил пожарной безопасности завод последний раз проверяли в 2024 году.

При этом Life со ссылкой на SHOT сообщил о нескольких пострадавших.

«Три сотрудника бывшего завода Volkswagen в Калуге пострадали при пожаре — по данным SHOT, они отравились продуктами горения», — отмечается в публикации.

Врачи осмотрели пострадавших на месте происшествия, двое из них отказались от госпитализации, уточнило издание.

В компании AGR, которая владеет бывшим предприятием Volkswagen и с 2025 года собирает на нем автомобили под брендом Tenet, подтвердили «Газете.Ru» факт инцидента, но заявили об отсутствии пострадавших.

«Произошло задымление в одном из производственных цехов, персонал был своевременно эвакуирован, пострадавших нет, разбираемся в причинах возникшей ситуации», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе AGR.

Прокуратура начала проверку по факту возгорания.

Возможные последствия пожара

В случае полного выгорания производственной площадки Chery не сможет физически заместить объемы, которые давал бывший завод Volkswagen, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Концерн Chery планирует производство на большой временной период, поэтому выпавшие объемы в случае полного вывода завода из строя не удастся оперативно восстановить. При этом заменить машины Tenet аналогичными моделями Chery не получится, потому что китайский концерн давно перешел на продажи российского бренда, — рассказал Целиков. — Трудно сказать, насколько хватит запасов уже произведенных автомобилей бренда Tenet и у дилеров в наличии, они недавно начали их выпускать. Обычно таких запасов хватает примерно на два месяца».

Собеседник напомнил, что у холдинга АГР еще есть площадки в Санкт-Петербурге — бывшие заводы Hyundai и General Motors. Однако на первой площадке сейчас организована сборка автомобилей Solaris и GAC, а вторая только готовится под другие бренды Chery. Оперативно развернуть там сборку Tenet вряд ли получится, убежден Целиков.

Автоэксперт Игорь Моржаретто также отметил, что Chery сейчас фактически не поставляет своих автомобилей в РФ, а китайская Defetoo, которая поставляет машинокомплекты Tenet, не получала одобрений типа транспортного средства на автомобили китайского производства. То есть все модели Tenet сертифицированы только под сборку на заводе АГР в России.

«Говорить о том, насколько пострадал завод, преждевременно. Мы совершенно не знаем, какой урон мог нанести пожар», — сказал Моржаретто «Газете.Ru».

Что известно о заводе

Завод Volkswagen в Калуге открылся в 2007 году. На нем выпускались автомобили Volkswagen и Skoda по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов. В 2022 году производство автомобилей немецкого концерна было остановлено, оборудование законсервировано. В 2024 году завод перешел под контроль российской компании AGR, год спустя на нем начался выпуск трех кроссоверов под специально созданным для российского рынка брендом Tenet.

В конце декабря 2025 года пресс-служба AGR отчиталась о выпуске на заводе в Калуге 50-тысячного автомобиля Tenet. Им стал кроссовер T7 в версии Prime. Компактный кроссовер Tenet T4 впервые стал самым продаваемым кроссовером в России по итогам 3-й недели 2026 года, сообщил «Автостат».