ЕГЭ переведут на отечественное программное обеспечение на платформе Linux

Рособрнадзор поэтапно переведет ЕГЭ на отечественную платформу на базе операционной системы Linux. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации пресс-службы ведомства, в тренировочном тестировании примут участие более 28 тысяч специалистов из 1 346 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 88 регионах России и за границей. Будущие выпускники не будут принимать участие в тестировании. Переход на программное обеспечение на базе Linux будет проходить поэтапно, начиная с 2026 года.

«Главная цель перехода на новую систему заключается в обеспечении технологической независимости и повышении уровня информационной безопасности экзаменов. Этот переход позволит оптимизировать процессы передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов и их обработку», — пояснил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

26 января заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что в России нельзя блокировать задания ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет, так как это негативно скажется на подготовке детей к экзаменам. Важно, чтобы у них была возможность анализировать материалы и разбираться в них, поэтому подобные запреты не имеют смысла.

По его мнению, даже если соответствующее решение будет принято, реализовать его на практике будет невозможно – есть множество вариантов распространения данных – так, например, дети смогут обмениваться заданиями в Telegram-каналах.

Речь идет больше о «политической» инициативе, которая не учитывает, что без решения ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет невозможно подготовиться к экзаменам, подчеркнул Ямбург.

