Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

ЕГЭ переведут на отечественное программное обеспечение на платформе Linux

Рособрнадзор: ЕГЭ поэтапно переведут на отечественную систему на базе Linux
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Рособрнадзор поэтапно переведет ЕГЭ на отечественную платформу на базе операционной системы Linux. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации пресс-службы ведомства, в тренировочном тестировании примут участие более 28 тысяч специалистов из 1 346 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 88 регионах России и за границей. Будущие выпускники не будут принимать участие в тестировании. Переход на программное обеспечение на базе Linux будет проходить поэтапно, начиная с 2026 года.

«Главная цель перехода на новую систему заключается в обеспечении технологической независимости и повышении уровня информационной безопасности экзаменов. Этот переход позволит оптимизировать процессы передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов и их обработку», — пояснил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

26 января заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что в России нельзя блокировать задания ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет, так как это негативно скажется на подготовке детей к экзаменам. Важно, чтобы у них была возможность анализировать материалы и разбираться в них, поэтому подобные запреты не имеют смысла.

По его мнению, даже если соответствующее решение будет принято, реализовать его на практике будет невозможно – есть множество вариантов распространения данных – так, например, дети смогут обмениваться заданиями в Telegram-каналах.

Речь идет больше о «политической» инициативе, которая не учитывает, что без решения ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет невозможно подготовиться к экзаменам, подчеркнул Ямбург.

Ранее педагог объяснила, как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ за полгода.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!