Лавров призвал не строить трагедии из-за возможного развала СНВ-3

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит трагедии в том, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть не продлен, передает РИА «Новости».

«Если США сломают и последний остающийся пока еще до 5 февраля договор — о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), это будет их решением, которое мы, конечно же, оцениваем негативно. Но никакой трагедии в этом мы не усматриваем», — сказал министр.

Он подчеркнул, что у России есть все необходимые инструменты, чтобы обеспечить собственную безопасность, хотя Москва все же надеется, что новое соглашение с Вашингтоном будет заключено.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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