Рябков: РФ не ожидает улучшения отношений с США после инаугурации президента

Россия не может рассчитывать на динамичное улучшение двусторонних отношений с Соединенными Штатами после инаугурации в этой стране избранного президента. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, кто бы ни оказался в Белом доме после 20 января 2021 года, Дональд Трамп или Джо Байден, оснований на динамичное выправление отношений между странами не будет.

По его словам, причиной этому — инерционность подходов к России, заложенная в доктринальных установках США, и в серии законодательных актов и инициатив, которые выдвигались и прошли через американский Конгресс.

«А главное, практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме, не оставляют шансов на движение по восходящей траектории, по крайней мере в среднесрочной перспективе», — подчеркнул Рябков.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена.

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