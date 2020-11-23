СМИ: Байден назначит на пост госсекретаря Тони Блинкена
Советник по внешней политике по предварительным данным избранного президентом США Джо Байдена Тони Блинкен станет госсекретарем. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
В свою очередь, газета Hill сообщила, что Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря. Фаворитом на этот пост считался Блинкен.
Источники телеканала ABC News и агентства Bloomberg также утверждают о назначении Блинкена на пост госсекретаря.
При этом, по данным агентства, Джейк Салливан, один из бывших помощников Хиллари Клинтон, станет помощником президента по национальной безопасности.
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