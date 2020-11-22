Путин впервые показал свою комнату отдыха в своей резиденции в Ново-Огарево
Ника Пикекатлет
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Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свою комнату в резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «Россия 1».
На кадрах видно, что помещение выполнено в светлых тонах.
Кроме того, в комнате находились диван, два кресла, телевизор и небольшой столик. Интервью с президентом также было проведено в этом помещении.
В ходе беседы с журналистами глава государства рассказал о процессе подписания соглашения по прекращению конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.
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