Байден готовится назвать кандидата на пост министра финансов

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Кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что выбрал будущего кандидата на пост главы министерства финансов США. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

Он отметил, что в ближайшее время назовет человека, который может стать новым министром финансов.

«Я принял это решение, мы приняли это решение, и вы услышите об этом либо сразу перед, либо сразу после Дня благодарения», — уточнил Байден.

Праздник День благодарения отмечается в США 26 ноября.

На данный момент эту должность занимает Стивен Мнучин.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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