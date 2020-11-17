Лавров счел недоразумением запрос Госдепа о соглашении по Карабаху
Елизавета Мележенкова
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недоразумением заявления представителей США и Франции о недостаточной информированности по поводу Карабахского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что как только Россия начала предпринимать попытки решить конфликт в регионе, она работала в тесном взаимодействии с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
По его мнению, такие заявления показывают недостаточную информированность их авторов или «просто являются результатом недоразумения».
«Мне странно было это слышать», — произнес Лавров.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что США и Франция ждут подробностей по поводу роли Турции вокруг Карабахского конфликта.
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