Обама рассказал о своих впечатлениях относительно Путина и Медведева

Бывший президент США Барак Обама рассказал в своей книге «Земля обетованная» (A Promised Land) об общении с российскими президентами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, передает РИА «Новости».

44-й американский президент отметил, что Путин был похож на «жесткого, воспитанного по законам дворов уличного босса из тех, кто руководили чикагской машиной».

А про Медведева он сказал, что не считал его обладателем реальной власти.

«Президент Дмитрий Медведев между тем был, похоже, олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные, скроенные в Европе костюмы. Правда, он не был реальной властью в России», — написал в мемуарах Обама.

По словам экс-президента США, он больше всего хотел общаться с Медведевым из всех лидеров БРИКС, поскольку отношения с Россией были на низкой точке.

Обама назвал военные действия в Грузии, которую Россия в 2008 года принуждала к миру в Южной Осетии, российским вторжением в Грузию и «знаком растущей самоуверенности и общей угрожающей позиции Путина».

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