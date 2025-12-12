Демократы в США получили новые фото из дела Эпштейна

Демократы в США получили несколько тысяч новых фото из дела Эпштейна

Члены Демократической партии США из комитета по надзору палаты представителей получили 95 тысяч фотографий из дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщили представители партии в соцсети X.

«Эти тревожные снимки поднимают еще больше вопросов об Эпштейне и его отношениях с некоторыми из самых влиятельных людей в мире», — говорится в сообщении.

20 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству юстиции в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении Эпштейна.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США опубликовали пропавшую минуту с видеозаписи у тюремной камеры Эпштейна.