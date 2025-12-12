На севере Москвы эвакуировали крупный торговый центр

Посетителей торгового центра (ТЦ) «Арена Плаза» эвакуировали на севере Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, здание оцепили правоохранители и попросили всех посетителей покинуть ТЦ. Вокруг торгового центра стоят несколько автозаков и машина скорой помощи. Причины эвакуации неизвестны.

7 декабря в здании Новой Третьяковки в центре Москвы сработала сигнализация. Людей по громкой связи предупредили о необходимости покинуть помещения. Впоследствии в официальном Telegram-канале музея появилась информация о том, что вход в галерею ограничили до 18:00 мск. При этом людям, которым пришлось прервать посещение Новой Третьяковки и которые купили билеты на отмененные сеансы, разрешили сдать билеты или посетить выставки в любое другое время в течение двух недель со дня инцидента.

6 октября эвакуацию объявили в ТЦ «Город» в Долгопрудном, расположенном в Московской области. По словам очевидцев, посетителей попросили покинуть здание из-за задымления. Позже выяснилось, что в ТЦ загорелась фритюрница, находившаяся в зоне фудкорта. Пожар произошел в ресторане грузинской кухни.

Ранее в Москве эвакуировали экономический корпус МГУ.