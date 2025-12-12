Захарова пошутила о древнейшей профессии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на премии Дзена «Люди слова» рассказала об известной в журналистских кругах шутке главы ведомства Сергея Лаврова, передает ТАСС.

«Мы [дипломаты] претендуем на звание древнейшей профессии, потому что, как говорит Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, даже для того, о чем вы подумали, тоже надо уметь договариваться», — пошутила дипломат.

В конце ноября глава МИД России иронично прокомментировал вопрос журналистов о своем «исчезновении». Сергей Лавров подчеркнул, что продолжает «пропадать до сих пор». В кремлевском пуле заметили, что министр своим ответом провел «мастер-класс по троллингу».

26 ноября Мария Захарова пошутила о том, что искусственный интеллект (ИИ) не захотел бы заменять председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее Трамп пошутил про сети 6G.