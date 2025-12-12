Международная федерация бобслея и скелетона присвоила нейтральный статус девяти россиянам

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) присвоила нейтральный статус девяти россиянам, сообщает пресс-служба орнанизации.

Нейтральные статусы получили бобслеистки Любовь Черных и София Степушкина, а также скелетонисты Владислав Семенов, Еремей Зыков, Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина и Даниил Романов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

Ранее глава МОК четко ответила украинскому журналисту на вопрос про Россию.