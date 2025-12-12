Аэропорт Ярославля возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

По словам представителя Росавиации, данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого в аэропортах московского авиаузла Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.