ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке

Украинский БПЛА ударил по многоквартирному жилому дому в Горловке
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Калининском районе Горловки. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства Донецкой народной республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по дому на улице Шепелева в 17:10. Повреждения получили здание и газопровод.

Сведений о пострадавших не поступало.

В ноябре во многих населенных пунктах ДНР пропал свет из-за ударов ВСУ по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Из-за этого остановились котельные и фильтровальные станции, рассказал глава региона Денис Пушилин. Произошли перебои в мобильной связи и работе многофункциональных центров. Пушилин назвал атаку беспрецедентной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

11 октября украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и в момент атаки находилось в районе жилого массива «Комсомолец». Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

Ранее 500 тысяч абонентов в ДНР остались без света после атаки дронов.

