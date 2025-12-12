Захарова одним словом отреагировала на решение ЕК о заморозке активов России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости одним словом отреагировала на решение Европейской комиссии (ЕК) о бессрочной заморозке российских активов.

«Наперсточники», — заявила она.

Незадолго до этого глава Евросовета Антониу Кошта на своей странице в соцсети X заявил, что российские активы в Евросоюзе (ЕС) будут заморожены до выплат Украине со стороны России.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов. В статье уточнялось, что этот шаг должен помочь «подготовить почву» для их использования в интересах Украины.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.