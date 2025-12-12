Мама фигуристки Костылевой допустила участие в «Пусть говорят»

Ирина Костылева, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой, допустила участие в программе «Пусть говорят», сообщает Telegram-канал «Фигурное катание»

«У меня была встреча с федеральным каналом — «Пусть говорят». Но пока, я думаю, стоит помолчать на эту тему. Но договоренности в силе», — сказала Ирина Костылева.

8 декабря мать Елены Костылевой Ирина заявила об отказе от предложений руководства академии и намерении найти для дочери новую школу. В тот же день Евгений Плющенко принял решение не продолжать тренерскую деятельность с Еленой Костылевой.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После этого продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии «Ангелы Плющенко».

Ранее мать Костылевой выразила уверенность в том, что у Плющенко больше не будет ни одного топового фигуриста.