Трамп оценил разговор с премьерами Таиланда и Камбоджи на фоне конфликта двух стран

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что у него состоялся очень хороший разговор с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом по проблеме возобновившегося конфликта между двумя странами.

«Они согласились прекратить любую стрельбу сегодня вечером и вернуться к первоначальным мирным договоренностям, достигнутым ими вместе со мной при содействии великого премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима», — уточнил глава Белого дома.

По словам американского лидера, обе страны готовы к миру и торговле с США.

Пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились 8 декабря 2025 года. Бангкок обвинил Пномпень в атаке на гражданские районы в провинции Бурирам, а затем отказался от переговоров и решил проводить новые военные операции.

10 декабря Дональд Трамп заявил, что планирует еще раз остановить вооруженный конфликт между странами.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине может привести к третьей мировой.