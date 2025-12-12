Захарова назвала дело Долиной почвой для дестабилизации страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о возможности использования ситуации вокруг певицы Ларисы Долиной врагами России для провоцирования розни среди россиян. Ее слова приводит ТАСС.

«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. Один из способов, который они решают сейчас испробовать, — это столкновение людей», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что попытки победить Россию военным путем провалились, как и попытки «отменить» страну в культурной, спортивной или общественной сферах. Поэтому враги, по ее мнению, перешли к другим методам воздействия.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге впервые прекратили гражданское дело по «схеме Долиной».