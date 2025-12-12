На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина не выжил во время пожара в частном доме в красноярском селе

В Красноярском крае мужчина не выжил во время пожара в частном доме
МЧС России

В Красноярском крае во время пожара в частном доме не выжил мужчина. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в одноэтажном жилом доме, расположенном в поселке Маганск. Местные жители в какой-то момент заметили пламя в одноэтажном частном доме и вызвали на место сотрудников экстренных служб.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади в 120 квадратных метров. При разборке конструкций дома после случившегося там обнаружили мужчину — он не выжил.

Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание отопительного электрического котла. На месте происшествия работали 12 человек сотрудников экстренных служб и три единицы техники МЧС.

Ранее в Якутии семья не выжила во время пожара в частном доме.

