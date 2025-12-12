Том Круз отказался сниматься в космосе из-за Трампа

Том Круз не хочет просить Дональда Трампа о помощи для съемок в космосе

Голливудский актер Том Круз отказался от идеи сниматься в фильме в открытом космосе по политическим соображениям. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники.

По данным таблоида, артист не хотел просить президента США Дональда Трампа о помощи с организацией съемок.

«Насколько я понимаю, для съемок фильма им нужна была координация с НАСА, и Том Круз, предположительно, не хотел просить Дональда Трампа об одолжении. Им нужно было разрешение федерального правительства», — уточнил источник.

О проекте стало известно еще в 2020 году. Предполагалось, что помощь в создании картины окажут НАСА и SpaceX. Звезда «Миссия невыполнима» планировал снять фильм вместе с режиссером Дагом Лайманом.

В августе Том Круз отказался получать премию центра Кеннеди из рук Трампа. По словам анонимных источников The Washington Post, это произошло из-за несовпадения графиков.

Ранее Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса.