В Махачкале осудили экс-чиновника Пенсионного фонда за многомиллионное хищение

Экс-глава Пенсионного фонда по Дагестану получил 9 лет за хищение более 400 млн руб

Объявленный в международный розыск экс-руководитель дагестанского отделения Пенсионного фонда России заочно приговорен к девяти годам тюрьмы за хищение свыше 400 млн рублей. Двое его родственников также признаны виновными и получили тюремные сроки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

«Ленинский районный суд города Махачкалы заочно вынес приговор в отношении находящихся в международном розыске бывшего управляющего государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан и двоих его родственников. Суд назначил бывшему руководителю отделения Фонда наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

Следствие установило, что в 2010 году глава отделения Фонда организовал преступную группу с участием родственников и других лиц для хищения средств учреждения. Он неправомерно, без согласования с центральным Пенсионным фондом России, без независимой оценки рыночной стоимости аренды и без проведения конкурсов, заключил государственные контракты с компанией своего двоюродного брата на аренду недвижимости по искусственно завышенным расценкам.

В 2013 году право собственности на арендуемые объекты было переоформлено на родственников обвиняемого, с которыми также были заключены контракты на аренду по завышенным ценам. В результате, в период с 2010 по 2023 год, на счета членов преступной группы в качестве арендной платы было незаконно перечислено более 400 миллионов рублей.

Ранее экс-главу строительной компании заочно осудили на 14 лет за хищение десятков миллиардов рублей.