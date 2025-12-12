На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Махачкале осудили экс-чиновника Пенсионного фонда за многомиллионное хищение

Экс-глава Пенсионного фонда по Дагестану получил 9 лет за хищение более 400 млн руб
true
true
true
close
Shutterstock

Объявленный в международный розыск экс-руководитель дагестанского отделения Пенсионного фонда России заочно приговорен к девяти годам тюрьмы за хищение свыше 400 млн рублей. Двое его родственников также признаны виновными и получили тюремные сроки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

«Ленинский районный суд города Махачкалы заочно вынес приговор в отношении находящихся в международном розыске бывшего управляющего государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан и двоих его родственников. Суд назначил бывшему руководителю отделения Фонда наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

Следствие установило, что в 2010 году глава отделения Фонда организовал преступную группу с участием родственников и других лиц для хищения средств учреждения. Он неправомерно, без согласования с центральным Пенсионным фондом России, без независимой оценки рыночной стоимости аренды и без проведения конкурсов, заключил государственные контракты с компанией своего двоюродного брата на аренду недвижимости по искусственно завышенным расценкам.

В 2013 году право собственности на арендуемые объекты было переоформлено на родственников обвиняемого, с которыми также были заключены контракты на аренду по завышенным ценам. В результате, в период с 2010 по 2023 год, на счета членов преступной группы в качестве арендной платы было незаконно перечислено более 400 миллионов рублей.

Ранее экс-главу строительной компании заочно осудили на 14 лет за хищение десятков миллиардов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами