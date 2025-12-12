На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главы правительств Британии и Бельгии заявили о переломном моменте для Украины

Премьеры Британии и Бельгии высказались за сохранение давления на Россию
Leon Neal/Reuters

Британия и Бельгия рассматривают текущую ситуацию как критическую для дальнейшей судьбы Украины и намерены продолжать совместные усилия в отношении конфискации российских активов. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера, опубликованном после его встречи с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером в Лондоне, пишет ТАСС.

«Относительно Украины они обсудили последние мирные переговоры и сошлись во мнении, что они прошли в переломный момент для будущего Украины», — отметили в резиденции на Даунинг-стрит.

Оба политика подчеркнули необходимость поддержания давления на Россию и укрепления позиций Киева, считая это «единственным способом достижения справедливого и устойчивого мира».

Стармер и де Вевер также затронули вопрос об изъятии российских активов, с чем бельгийские власти традиционно не согласны.

«Они обсудили продолжающуюся вместе с европейскими партнерами работу по решению финансовых потребностей Украины, в том числе путем использования объема российских суверенных активов», — подчеркивается в сообщении канцелярии Стармера.

Ранее сообщалось, что ЕС не давал согласия на вступление Украины в содружество до 2027 года.

