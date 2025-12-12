Почетный президент РФС: «Динамо» редко играет зрелищно

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что московское «Динамо» играет зрелищно, но редкими эпизодами, передает Vprognoze.ru.

«Я не знаю, почему команда в общем-то и игроки порой играют неплохо, зрелищно, но редкими эпизодами. Причин назвать не могу, это должен делать более компетентный человек. Я делюсь общими впечатлениями, пока что целостности у команды нет», — сказал Колосков.

17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

