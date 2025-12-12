Умер известный украинский певец и композитор

Украинский певец Степан Гига ушел из жизни в возрасте 66 лет

Народный артист Украины, певец и композитор Степан Гига скончался на 67-м году жизни. Об этом пишет «Страна.UA» со ссылкой на львовские СМИ.

В последние дни Гига находился в коме после ампутации ноги.

По словам журналиста Виталия Глаголы, ампутация стала вынужденной мерой после возникших осложнений в связи с первой операцией. На фоне стресса у артиста резко повысился уровень сахара в крови, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности, рассказал журналист. Он добавил, что состояние артиста оценивается как крайне тяжелое.

Как сообщало агентство УНИАН, Гигу госпитализировали 19 ноября в тяжелом, но стабильном состоянии. Ему сделали неотложную операцию, ближайшие концерты были отменены. Команда певца заявила, что Гига получает всю необходимую помощь и проходит восстановление. Диагноз при этом не раскрывался.

В 1989 году Гига создал джаз-рок-группу «Бескид». После распада музыкального коллектива в 1991 году он впервые начал заниматься аранжировкой и писать собственные песни. С 1995 по 2014 годы выпустил пять альбомов. Среди наиболее известных композиций «Этот сон», «Улыбнись», «Друзья мои».

Ранее на Украине избили вернувшихся из Европы музыкантов.