На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Огромная елка упала в центре Москвы из-за ветра

MSK1.ru: в центре Москвы из-за ветра упала огромная елка
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В центре Москвы упала огромная новогодняя елка. Об этом сообщает «ТАСС Москва».

Инцидент произошел на Тверском бульваре. На кадрах с места случившегося видно, как новогодняя елка высотой около десяти метров лежит на земле — некоторые прохожие подходят поближе, чтобы внимательно рассмотреть украшения.

В результате произошедшего никто не пострадал. MSK.ru сообщает, что дерево упало из-за порыва ветра.

До этого мужчина сломал обе ноги, пытаясь достать с елки в Петербурге звезду для любимой. Врачи диагностировали у пострадавшего открытый перелом левой бедренной кости и переломы лодыжек — пациенту экстренно провели операцию.

Ранее в Москве дерево рухнуло на женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами