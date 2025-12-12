Огромная елка упала в центре Москвы из-за ветра

В центре Москвы упала огромная новогодняя елка. Об этом сообщает «ТАСС Москва».

Инцидент произошел на Тверском бульваре. На кадрах с места случившегося видно, как новогодняя елка высотой около десяти метров лежит на земле — некоторые прохожие подходят поближе, чтобы внимательно рассмотреть украшения.

В результате произошедшего никто не пострадал. MSK.ru сообщает, что дерево упало из-за порыва ветра.

До этого мужчина сломал обе ноги, пытаясь достать с елки в Петербурге звезду для любимой. Врачи диагностировали у пострадавшего открытый перелом левой бедренной кости и переломы лодыжек — пациенту экстренно провели операцию.

Ранее в Москве дерево рухнуло на женщину.