Бельгия проголосовала за долгосрочную заморозку российских активов

Бельгия проголосовала за долгосрочную заморозку активов России, сообщило агентство Reuters.

«Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали в пользу долгосрочной заморозки российских активов в рамках процедуры ЕС», — говорится в сообщении.

12 декабря издание Euractiv сообщило, что Бельгия потребовала от стран Европейского союза (ЕС) разорвать инвестиционные соглашения с Россией в качестве условия для своего согласия на конфискацию замороженных активов РФ.

11 декабря Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов. В статье уточнялось, что этот шаг должен помочь «подготовить почву» для их использования в интересах Украины.

