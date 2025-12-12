На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгия проголосовала за долгосрочную заморозку российских активов

Reuters: Бельгия проголосовала за долгосрочную заморозку активов России
Virginia Mayo/AP

Бельгия проголосовала за долгосрочную заморозку активов России, сообщило агентство Reuters.

«Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали в пользу долгосрочной заморозки российских активов в рамках процедуры ЕС», — говорится в сообщении.

12 декабря издание Euractiv сообщило, что Бельгия потребовала от стран Европейского союза (ЕС) разорвать инвестиционные соглашения с Россией в качестве условия для своего согласия на конфискацию замороженных активов РФ.

11 декабря Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов. В статье уточнялось, что этот шаг должен помочь «подготовить почву» для их использования в интересах Украины.

Ранее эксперт оценил планы Евросоюза по замороженным активам РФ.

