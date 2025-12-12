На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РФПИ Дмитриев сравнил Орбана с персонажем «Игры Престолов»

Глава РФПИ Дмитриев сравнил Орбана с Джоном Сноу из «Игры Престолов»
Jonathan Ernst/Reuters

Глава РФПИ и специальный представитель президента России по инвестиционному сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев провел параллель между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и героем фэнтези-сериала «Игра Престолов» Джоном Сноу. Своими мыслями чиновник поделился в соцсети Х.

В своей публикации, сопровождаемой видео из сериала, Дмитриев сравнил Орбана с Джоном Сноу, «защищающим правовую и финансовую системы ЕС от безумных бюрократов-милитаристов». По мнению Дмитриева, Орбан «борется за сокращение миграции, повышение конкурентоспособности и возвращение здравого смысла, ценностей и мира».

Заявление Дмитриева последовало за словами Орбана, произнесенными в пятницу, о том, что голосование по изменению принципов заморозки российских активов станет для Евросоюза «Рубиконом» и ознаменует конец верховенства закона.

«Помощь приближается, ведь Центральный банк России подает в суд на Euroclear», — также отметил Дмитриев.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

Ранее Зеленский рассказал, на что хочет потратить замороженные российские активы.

