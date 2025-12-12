На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Русский хотел драться»: в Таиланде двое британцев избили пьяного туриста из РФ

В Таиланде два британца избили пьяного российского туриста
В Таиланде пьяный российский турист устроил драку с британцами и потерпел поражение. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел поздно в ночь на 10 декабря на оживленной улице Бангла Уокинг-стрит на Пхукете. Российский турист в состоянии алкогольного опьянения неоднократно пытался спровоцировать ссору с компанией, состоящей из двух мужчин из Великобритании и женщины. По свидетельствам очевидцев, британцы несколько минут пытались избежать столкновения и уйти, но россиянин продолжал преследовать их и требовать драки.

На кадрах с места происшествия видно, как российский турист встает в боевую стойку перед одним из британцев, а затем получает удар и падает на тротуар. После падения его пнули, а затем прохожие разняли драку.

«Русский хотел драться, но быстро проиграл», — прокомментировал инцидент один из очевидцев.

После случившегося пострадавшего видели сидящим с окровавленным лицом у ресторана McDonald's. Сообщений о вызове экстренных служб не поступало. Местная полиция подтвердила, что никаких официальных жалоб или заявлений по поводу данного инцидента не поступало.

Ранее в Таиланде трансгендеры («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) избили россиянина за отказ познакомиться.

