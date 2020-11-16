Президент Армении назвал неизбежными досрочные парламентские выборы в стране

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране являются неизбежными. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Он добавил, что до этого момента управлением страной должно заняться правительство национального согласия.

Глава государства подчеркнул, что соответствующее решение было принято при учете сложившейся в стране ситуации, из которой необходим «достойный выход», чтобы уберечь Армению от потрясений.

По его словам, правительство и правящая политическая сила должны объективно оценить свой потенциал и представить в ближайшее время «дорожную карту», содержащую сроки проведения досрочных выборов.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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