Навальный подал иск против Пескова
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Алексей Навальный подал иск против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Карточку дела опубликовал Официальный портал судов общей юрисдикции Москвы.
Иск был зарегистрирован 16 ноября. Госпошлина оплачена 13 ноября.
До этого Навальный высказывался, что намерен подать в суд на Пескова за обвинения в работе с ЦРУ. В ответ на это Песков попросил внимательно перечитать его заявление.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ГД прокомментировали заявление ФРГ о неуместности санкций России
— Постпред РФ в ОЗХО оценил ситуацию с Навальным
— В Бундестаге заявили о беспочвенной атаке на Россию из-за ситуации с Навальным