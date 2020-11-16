Навальный подал иск против Пескова

Алексей Навальный подал иск против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Карточку дела опубликовал Официальный портал судов общей юрисдикции Москвы.

Иск был зарегистрирован 16 ноября. Госпошлина оплачена 13 ноября.

До этого Навальный высказывался, что намерен подать в суд на Пескова за обвинения в работе с ЦРУ. В ответ на это Песков попросил внимательно перечитать его заявление.

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