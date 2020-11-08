России предрекли переход в число главных врагов США при Байдене

Россия станет «врагом номер один» для США после избрания американским президентом кандидата от демократов Джо Байдена, заявил политолог, глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин в интервью «Интерфаксу».

По прогнозам Злобина, Россия сместит Китай на месте главного врага Соединенных Штатов. Кроме того, Байден не откажется от санкций против России, отметил политолог. Он напомнил, что основные санкции были приняты, когда Байден занимал пост вице-президента при бывшем главе государства Бараке Обаме.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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