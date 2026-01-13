В Минздраве сообщили о состоянии матерей, оставшихся в роддоме после смерти младенцев

Часть рожениц выписали из роддома №1 в Новокузнецке, где погибли девять новорожденных, остальных перевели в другое медучреждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

«Кого можно - выписали, остальных перемаршрутизировали на роддом N2», – сообщил источник агентства.

Другие подробности неизвестны, о состоянии детей не сообщалось.

До этого главврач новокузнецкого роддома Виталий Херасков заявил, что с пониманием отнесся к отстранению. По его словам, вирусную инфекцию, которая могла бы привести к трагедии, в больнице не подтвердили. Он рассказал, что на данный момент каждый случай смерти ребенка в учреждении разбирается отдельно.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники умерли девять младенцев. По данным регионального Минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию.

При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности об одном из погибших в роддоме в Кузбассе детей.