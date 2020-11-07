Зеленский поздравил Байдена с победой

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США.

«Поздравляю Джозефа Байдена и Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с США!» — написал Зеленский.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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