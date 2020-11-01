Глава МИД Турции прибыл в Баку для обсуждений по Карабаху

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что прибыл в Баку для обсуждения карабахского конфликта.

«Мы снова с нашими братьями в Баку, чтобы обменяться мнениями о последних событиях в Нагорном Карабахе и выразить поддержку Азербайджану», — написал министр в Twitter.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев поблагодарил Эрдогана за помощь в карабахском конфликте

— Эрдоган и Алиев созвонились и обсудили ситуацию в Карабахе

— Алиев заявил, что Баку не хочет привлечения третьей страны в карабахский конфликт