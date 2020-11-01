Глава МИД Турции прибыл в Баку для обсуждений по Карабаху
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что прибыл в Баку для обсуждения карабахского конфликта.
«Мы снова с нашими братьями в Баку, чтобы обменяться мнениями о последних событиях в Нагорном Карабахе и выразить поддержку Азербайджану», — написал министр в Twitter.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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