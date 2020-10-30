Путин обсудил с Совбезом Карабах и события в Европе

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ конфликт в Нагорном Карабахе, теракты в Европе и другие вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, тема формирования государственного материального резерва была основной.

«Обсуждалась ситуация в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе... Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне», — сказал представитель Кремля.

Отмечается, что члены Совбеза решительно осудили терроризм в любых его проявлениях. Кроме того, на встрече затрагивались вопросы внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин и другие.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Конфликт в Нагорном Карабахе: Путин огласил позицию России

— Путин назвал ошибку СССР в начале конфликта в Карабахе

— Террорист из Ниццы связывался с семьей перед резней в церкви