США поддерживают протестующих в Белоруссии

Соединенные Штаты поддерживают протестующих в Белоруссии, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты и весь мир солидарны с народом Белоруссии. Они продемонстрировали выдающееся мужество и силу перед лицом жестоких репрессий», – написала представитель Госдепа.

Она подчеркнула, что американская сторона продолжит поддерживать законные стремления протестующих.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что с 26 октября в Белоруссии начнется общенациональная забастовка.

25 октября истек срок «народного ультиматума», который она предъявила властям республики. Тихановская заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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